Ankara'da 1 saatte 54 araca, 46 bin 162 lira hız cezası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ankara'da 1 saatte 54 araca, 46 bin 162 lira hız cezası

ANKARA'da Kurban Bayramı tatili nedeniyle trafik denetlemeleri arttı.

Ankara'da 1 saatte 54 araca, 46 bin 162 lira hız cezası
31.07.2020 11:59 | Son Güncelleme: 31.07.2020 12:03

ANKARA'da Kurban Bayramı tatili nedeniyle trafik denetlemeleri arttı. DHA ekibi, Ankara sokaklarındaki denetimleri gezici radar aracının içinde takip etti. Radar aracında 1 saatte hız sınırını aşan 54 araca 46 bin 162 lira idari para cezası uygulandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'nda denetimleri arttırdı. Kentin giriş çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında, kimlik, hız, kapasite ve maske kontrolleri yapıldı. Şehirlerarası yolcu taşıyan otobüsler durdurularak, yolcuların maske takıp takmadıkları, firmaların hijyen kurallarına uyup uymadıkları denetlendi.HIZ YAPANLARLARA CEZA YAĞDIÖzellikle şehir içinde sürücülerin aşırı hız yapmalarının önüne geçmek için, bazı noktalarda sabit radar uygulamaları yapılırken, gezici radar araçları da şehir içinde uygulama yaptı. DHA ekibi de yaklaşık 1 saat, gezici radar aracı içinde yapılan uygulamaları takip etti. Kentin en işlek caddelerinden biri olan Ankara Bulvarı'ndaki denetimlerde sürücülerin çoğunun, otomobiller için 82, kamyon ve kamyonetler için 70 kilometre olan hız sınırına uymadıkları görüldü. Radar aracı ile 1 saat içinde hız sınırının aşılma oranına göre 2 araca 576 lira, 29 araca 17 bin 342 lira, 23 araca 28 bin 244 lira olmak üzere toplamda 54 araca 46 bin 162 lira para cezası uygulandı.  Cezalar anında sürücülerin e-devlet uygulamalarına gönderildi.'ANKARA'DA GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI'Alınan tedbirler konusunda bilgi veren Ankara Trafik Denetlemeden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Levent Gür, Ankara'da kurban bayramı nedeniyle oluşacak trafik yoğunluğu için gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, "Bu uygulamalar seyir halinde ve vatandaşları durdurmak şeklinde yapılıyor. Vatandaşları, gidecekleri yerlere daha güvenli gitmeleri için hız, emniyet kemeri ve diğer trafik kuralları konusunda uyarıyoruz. Personelimizin uygulamaları bu şekilde devam ediyor" dedi.'OTOMOBİLLERDE 4 YOLCU SINIRLAMASI VAR'

Pandemi nedeniyle geçen yıllara oranla trafik yoğunluğunun az olduğunu belirten Gür, "Vatandaşlarımız geçen bayramda aileleri ile buluşamamıştı. Bu bayramda buluşacaklar. Sürücülerin hız konusunda duyarlı olmalarını, emniyet kemerlerini mutlaka takmalarını ve özellikle otomobillerde fazla yolcu taşımamalarını istiyoruz. Fazla yolcu bulunan sürücülere cezai işlem uygulamak zorunda kalıyoruz. Otomobillerde 4 kişi sınırlaması var. Ayrıca ön koltukta kucakta çocuk taşınmaması ve bir kişiden fazla yolcu bulunan araçlarda maske kullanımı konusunda da sürücüleri uyarıyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı Magazin
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Genç kızları taciz eden şüpheli: Kadın gördüğüm zaman kendime engel olamıyorum 3. Sayfa
Genç kızları taciz eden şüpheli: Kadın gördüğüm zaman kendime engel olamıyorum
'Defalarca tecavüze uğradım' diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi Güncel
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak Magazin
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı Spor
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı
Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren KDV indirimlerinin detayları netleşti Ekonomi
Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren KDV indirimlerinin detayları netleşti
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı
Devlet Bahçeli Twitter'a 1 ay sonra Fatih Karagümrük tweetiyle döndü
Devlet Bahçeli Twitter'a 1 ay sonra Fatih Karagümrük tweetiyle döndü
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
Diyarbakır'daki kurbanlık pazarlarında tedbirler hiçe sayıldı
Diyarbakır'daki kurbanlık pazarlarında tedbirler hiçe sayıldı
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti
Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayram namazı hutbesine de kılıçla çıktı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayram namazı hutbesine de kılıçla çıktı
Karamgümrük kalecisi Aykut Özer, penaltılar öncesinde rakip futbolcuları analiz etti
Karamgümrük kalecisi Aykut Özer, penaltılar öncesinde rakip futbolcuları analiz etti
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Kurban keserken elini sokan arıyı bıçakla uzaklaştırmak isterken hastanelik oldu
Kurban keserken elini sokan arıyı bıçakla uzaklaştırmak isterken hastanelik oldu
Kaçan kurbanlığı yakalamak isteyenler hayvana 'Gel kurban olduğum' diye seslendi
Kaçan kurbanlığı yakalamak isteyenler hayvana "Gel kurban olduğum" diye seslendi
Son Dakika: Komuta kademesi bayram sabahını Edirne'de karşıladı
Son Dakika: Komuta kademesi bayram sabahını Edirne'de karşıladı
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
Devler Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, ilk imzayı N'Sakala'ya attırdı
Devler Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, ilk imzayı N'Sakala'ya attırdı
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor
Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Mehmet Han Özlem Zengin Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Emrah Alişan Kerem Bursin İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı Ali Palabıyık Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Bursa Avrupa Yangın Bodrum
Şu an buradasınız: Ankara'da 1 saatte 54 araca, 46 bin 162 lira hız cezası - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.7.2020 12:04:25. #1.14#
title