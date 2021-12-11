Ankara'da 1 Ekim-30 Kasım tarihleri arasında 939 FETÖ/PDY üyesi gözaltına alındı - Haberler
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Ankara'da 1 Ekim-30 Kasım tarihleri arasında 939 FETÖ/PDY üyesi gözaltına alındı

Ankara'da 1 Ekim-30 Kasım tarihleri arasında 939 FETÖ/PDY üyesi gözaltına alındı
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 1 Ekim-30 Kasım tarihleri arasında 939 FETÖ/PDY üyesinin gözaltına alındığını açıkladı.

ANKARA (AA) - Ankara Emniyet Müdürlüğü, 1 Ekim-30 Kasım tarihleri arasında 939 FETÖ/PDY üyesinin gözaltına alındığını açıkladı.

Ankara Emniyetinin, Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, operasyonel birimlerce 1 Ekim-30 Kasım 2021 tarihleri arasında FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 939 kişiden 339'unun etkin pişmanlıktan yararlandığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerce teşhis ve beyan edilen 3 bin 7 kişiden 840'ının da FETÖ/PDY içerisinde faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği ve haklarında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

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AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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