Ankara'da 1 dakikada banka soygunu
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Ankara'da 1 dakikada banka soygunu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde özel bir bankaya gelen kar maskeli 2 soyguncu, kapısını zorlayarak girdikleri bankada bulunan kasayı 1 dakikada çaldı.

Ankara'da 1 dakikada banka soygunu
10.07.2020 05:39 | Son Güncelleme: 10.07.2020 06:05

Ankara'nın Çankaya ilçesinde özel bir bankaya gelen kar maskeli 2 soyguncu, kapısını zorlayarak girdikleri bankada bulunan kasayı 1 dakikada çaldı.

Edinilen bilgileri göre, olay saat 04.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesi Dikmen Caddesi üzerinde meydana geldi. Kar maskeli 2 soyguncu, caddedeki özel bir bankanın önüne daha önceden Mürsel Uluç Mahallesi'nden çaldıkları 06 LB 819 plakalı ve B.T.'ye ait olan minibüsle geldi. Daha sonra bankanın kapısını zorlayarak içeriye giren hırsızlar, içeride gözlerine kestirdikleri bir kasayı alarak çalıntı minibüsle kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin araştırmasının ardından soyguncuların bankayı toplam 1 dakikada soyduğu anlaşıldı.

Öte yandan çalınan kasanın içerisinde bankada çalışan güvenlik görevlisinin silahı ve çeşitli evrakların bulunduğu öğrenildi. Polis, olaya ilişkin başlattığı inceleme kapsamında maskeli soyguncuları ve çalıntı minibüsü araştırıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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