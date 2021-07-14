Ankara'da 1,5 tonluk "Paşa" adlı dana alıcısını bekliyor
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Ankara'da 1,5 tonluk "Paşa" adlı dana alıcısını bekliyor

Ankara'da 1,5 tonluk 'Paşa' adlı dana alıcısını bekliyor
Anadolu Ajansı / Ömer Olcay - Haberler | Güncel

Başkentte, 40 bin liradan satışa çıkartılan 1,5 tonluk "Paşa" adlı kurbanlık alıcısını bekliyor.

Başkentte, 40 bin liradan satışa çıkartılan 1,5 tonluk "Paşa" adlı kurbanlık alıcısını bekliyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Ankara'ya farklı illerden gelen kurbanlıklar, belediyelere ait kurban satış merkezlerine yerleştirilmeye başlandı.

Pursaklar Belediyesinin Kurban Satış ve Kesim Alanındaki Montofon cinsi "Paşa" isimli dana, 1 ton 500 kilogramlık ağırlığı ve 40 bin liralık fiyatıyla pazara gelenlerin ilgi odağı oldu.

Besici Mehmet Ceyhan, AA muhabirine, aslen Ağrılı olduğunu, hayvanlarını 2 yıldır Ankara'da besleyip büyüttüğünü belirtti.

Alanda 60 büyükbaş hayvanını satışa çıkardığını ifade eden Ceyhan, "Hayvanlarımın en ağırı 1 ton 500 kilogram olanıdır. Bu hayvana yaklaşık 1,5 yıldır bakıyorum. Hayvanımı tamamen yonca ve arpa ile besledim. Adını Paşa koyduk. Paşa'ya 40 bin lira fiyat istiyoruz. İsteyen arkadaşlarımız var ama istediğimiz fiyatı daha alamadık." diye konuştu.

"Saatte 40 büyükbaş hayvan kesimini yapıyoruz"

Alandaki çalışmalar hakkında bilgi veren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, kurbanlıkların kesim sırasında eziyet görmemesi için teknolojinin bütün imkanlarından faydalandıklarını söyledi.

Kurban kesecek vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak bir tesis oluşturduklarını anlatan Çetin, "Tesiste, 1000 araçlık otopark, mescit, kafeterya, sosyal alanlar, lavabo gibi hizmetlerimiz var. Kesim alanında saatte 40 büyükbaş hayvan kesimini yapıyoruz. Yani 1,5 dakikada bir büyükbaş hayvanı kesip teslim edebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ultrason cihazı kullanarak hayvanlarda gebelik kontrolü yapıyoruz"

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, alana girişlerin sadece bir noktadan yapılabildiğini aktaran Çetin, satıcıların ve alıcıların sağlığı için hijyen kurallarını üst düzeyde uyguladıklarını kaydetti.

Hayvanlar alana giriş yaparken başlayan sağlık kontrollerinin satış çadırında da devam ettiğini dile getiren Çetin, şöyle devam etti:

"Alanda görevli veterinerlerimizle ultrason cihazı kullanarak hayvanlarda gebelik kontrolü yapıyoruz. Bir taraftan da sağlık testi, küpe takibi gibi rutin işlemleri yapıyoruz. Bayramın birinci günü randevu sistemi ile çalışacağımız için yine yoğunluk beklemiyoruz. Ancak bayramın ilk günü tedbirlerimizi kat kat daha arttıracağız. Kurban olmayacak hayvanların burada satışına biz izin veremeyiz. Ayrıca İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz de gebe hayvanların kesimini istemiyor. Diğer taraftan da dini olarak kurban olma hüviyetine uygun olmayan hayvanların da pazarda satışına izin vermiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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Ankara'da 1,5 tonluk "Paşa" adlı dana alıcısını bekliyor - Haberler
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