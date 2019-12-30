30.12.2019 11:11 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:16

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, "FETÖ ile mücadelede çok iyi noktaya geldiğimizi düşünüyoruz. Bu terör örgütü, o kadar sinsi ve istihbarat örgütü gibi çalışan bir örgüt olduğu için yüzde yüz temizlendiğini söyleyemeyiz. Çok güçlü, etkin bir operasyonel güçlerinin kalmadığını söyleyebiliriz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA