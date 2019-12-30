Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, "FETÖ ile mücadelede çok iyi noktaya geldiğimizi...
Haberler » 3. Sayfa » Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, "FETÖ ile mücadelede çok iyi noktaya geldiğimizi... - Haberler

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, "FETÖ ile mücadelede çok iyi noktaya geldiğimizi...

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, "FETÖ ile mücadelede çok iyi noktaya geldiğimizi düşünüyoruz.

30.12.2019 11:11 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:16
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman,

Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, "FETÖ ile mücadelede çok iyi noktaya geldiğimizi düşünüyoruz. Bu terör örgütü, o kadar sinsi ve istihbarat örgütü gibi çalışan bir örgüt olduğu için yüzde yüz temizlendiğini söyleyemeyiz. Çok güçlü, etkin bir operasyonel güçlerinin kalmadığını söyleyebiliriz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler