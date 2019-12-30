30.12.2019 11:11 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:16

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, FETÖ'ye yönelik ankesör soruşturmasına ilişkin, "2019'da 6 bin 906 kişi hakkında soruşturma açıldı. 2 bin 765 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bin 107 kişi tutuklandı, 754 kişi etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA