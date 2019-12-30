Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastine ilişkin,...
Haberler » 3. Sayfa » Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastine ilişkin,... - Haberler

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastine ilişkin,...

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastine ilişkin, "Ukrayna'dan bir iade talebimiz var. Nuri Gökhan Bozkır'ın önemli bir şahıs olduğunu düşünüyoruz.

30.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:17
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastine ilişkin,...

Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Doç. Dr. suikastine ilişkin, "Ukrayna'dan bir iade talebimiz var. Nuri Gökhan Bozkır'ın önemli bir şahıs olduğunu düşünüyoruz. Ülkemize iade edilmesini çok isteriz ve bildiği konuların olduğunu biliyoruz. Gerekli müracaatlar yapıldı Ukrayna'nın cevabını bekliyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler