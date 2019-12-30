30.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:17

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastine ilişkin, "Ukrayna'dan bir iade talebimiz var. Nuri Gökhan Bozkır'ın önemli bir şahıs olduğunu düşünüyoruz. Ülkemize iade edilmesini çok isteriz ve bildiği konuların olduğunu biliyoruz. Gerekli müracaatlar yapıldı Ukrayna'nın cevabını bekliyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA