Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman evlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman evlendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Ayça Dursun ile dünyaevine girdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman evlendi
19.09.2020 21:47 | Son Güncelleme: 19.09.2020 21:51

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Ayça Dursun ile dünyaevine girdi.

Sheraton Otel'de düzenlenen törende Kocaman ve Dursun'un nikahını Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı kıydı.

Çiftin nikah şahitleri Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muharrem Akkaya, Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu oldu.

Nikahın ardından Belediye Başkanı Balcı, evlilik cüzdanını Yargıtay Başkanı Akarca'ya verdi. Çifte mutluluklar dileyen Akarca, nikah cüzdanını çifte uzattı.

Nikaha ayrıca çok sayıda hakim, savcı, yargı mensubu da katıldı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Aylin Dal
Aylin Dal
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Halife Hafter Fahrettin Koca Canan Kaftancıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Halil Sezai Barış Falay Bülent Ersoy
Spor Tamer Tuna Adem Büyük Erol Bulut Fatih Terim Josef De Souza
Daha Fazla Adana Bursa Rusya İzmit
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman evlendi - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 21:54:21. #1.14#
title