30.12.2019 11:11 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:16

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'in FETÖ'den yargılandığı davada beraat almasına ilişkin, "Ekrem Yeter ile ilgili bizim açımızdan o dosya dolu bir dosyaydı. Mahkeme beraat kararı verdi. Karara itiraz ettik ve bozulacağını düşünüyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA