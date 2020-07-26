Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman nişanlandı
ANKARA Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, inşaat mühendisi Ayça Dursun ile nişanlandı.
26.07.2020 22:57 | Son Güncelleme: 26.07.2020 23:01
ANKARA Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, inşaat mühendisi Ayça Dursun ile nişanlandı.
Zonguldak'ın Devrek ilçesi doğumlu Başsavcı Yüksel Kocaman, inşaat mühendisi Ayça Dursun ile aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı. Çaycuma ilçesinde Dursun ailesinin evinde gerçekleşen nişan törenine aile büyüklerinin yanı sıra çiftin arkadaşları katıldı.
Kaynak: DHA