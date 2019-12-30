Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman'dan FETÖ ve diğer soruşturmalara ilişkin önemli açıklamalar

30.12.2019 12:48 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:53

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, 2019'da 6 bin 831 FETÖ şüphelisi hakkında iddianame hazırlandığını bildirdi. Kocaman, ankesör soruşturmasına ilişkin ise, "2019'da 77 operasyon yapıldı. 6 bin 906 şüpheli hakkında soruşturma açıldı. Bunlardan 2 bin 765 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bin 107 kişi tutuklandı, bin 538 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı, 337'si hala firarda, 35'i sonradan teslim oldu. 754 kişi etkin pişmanlıktan faydalandı" dedi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2019 yılındaki faaliyetlerine ilişkin bilgiler vermek üzere Ankara'daki yargı muhabirleriyle bir araya geldi. Ankara Adliyesi'ndeki programda başsavcı vekilleri de hazır bulundu. FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar hakkında bilgiler veren Kocaman, 2019'da 6 bin 831 FETÖ şüphelisi hakkında iddianame hazırlandığını bildirdi. Diğer terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar hakkında da bilgi veren Kocaman, sağ ve sol terör örgütü şüphelisi hakkında 271 iddianame hazırlandığını kaydetti.



"İlgili savcılar çalışmalarını yapıyor"



Kocaman, istatistik bilgilerin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile eski CHP'li Sinan Aygün arasındaki "rüşvet" tartışmasına ilişkin, "Karşılıklı suç duyuruları var ve hepsiyle ilgili soruşturma açıldı. İlgili savcılar çalışmalarını yapıyor" ifadelerini kullandı.



FETÖ ile mücadelede Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının çok iyi noktaya geldiğini düşündüğünü dile getiren Kocaman, "Bu terör örgütü o kadar sinsi ve istihbarat örgütü gibi çalışan bir örgüt olduğu için yüzde yüz temizlendiğini söyleyemeyiz. Ancak çok güçlü, etkin bir operasyonel güçlerinin kalmadığını söyleyebiliriz. FETÖ ile mücadele hem devletimiz hem milletimiz için hayati bir mücadeledir. Bu terör örgütü ortadan kaldırılmadığı sürece tehdit devam eder. Kontrolünün de dışarıda olduğunu biliyorsunuz. Hiçbir değerleri yok. Bu ülkeye veremeyecekleri zarar yok. Bunlar bukalemun gibi her kılığa giriyorlar ve ülkeye her türlü zararı verecek bir örgüt. Çok tehlikelidir ve sonuna kadar mücadeleye devam edilmelidir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olarak FETÖ ile mücadelemiz kararlı bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.



"Adil Öksüz adalet önünde hesabını verecek"



Kocaman, FETÖ'nün darbe girişiminde kilit rol oynayan firari Adil Öksüz'e ilişkin, "Adil Öksüz, terör örgütünün çok önemli bir yöneticisi. Yakalama kararları var. Göründüğü, bulunduğu yerde yakalanıp adalet önünde hesabını verecek. İstihbari yönden takip konusu İçişleri Bakanlığının yetkisinde" dedi.



"Ceza kanununda 'siyasi ayak soruşturması' şeklinde bir niteleme yok"



Kocaman, "FETÖ'nün siyasi ayağıyla yeteri kadar mücadele edilmediği yönünde eleştiriler var. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?" şeklindeki soruya, "Genellikle ihbar üzerine soruşturma açıyoruz, resen soruşturma açtığımız da oluyor. Ceza kanununda 'siyasi ayak soruşturması' şeklinde bir niteleme de yok. 'Siyasi ayak soruşturması' gibi bir şey hukukta yok. Ama zaman zaman belli kişilerin ismi dosyalarda geçebiliyor. Öyle anlarda da gereği yapılıyor" yanıtını verdi.



"Gökhan Nuri Bozkır'ın önemli bir şahıs olduğunu düşünüyoruz"



Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastine yönelik konuşan Kocaman, "Ukrayna'dan bir iade talebimiz var. Gökhan Nuri Bozkır'ın önemli bir şahıs olduğunu düşünüyoruz. Ülkemize iade edilmesini çok isteriz ve bildiği konuların olduğunu değerlendiriyoruz. O güne dair sinyal bilgileri var, yakın yerlerde gezdiği iddiaları var. Bunu kendisine ayrıntılı bir şekilde sormak istiyoruz. Gerekli müracaatlar yapıldı ve Ukrayna'nın cevabını bekliyoruz" şeklinde konuştu.



"754 kişi etkin pişmanlıktan faydalandı"



FETÖ'ye yönelik ankesör soruşturmasına ilişkin bilgiler veren Kocaman, şunları kaydetti:



"2019'da 77 operasyon yapıldı. 6 bin 906 şüpheli hakkında soruşturma açıldı. Bunlardan 2 bin 765 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bin 107 kişi tutuklandı, bin 538 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı, 337'si hala firarda, 35'i sonradan teslim oldu. 754 kişi etkin pişmanlıktan faydalandı. Her 'etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum' diyen etkin pişmanlıktan yararlanamıyor. Savcı arkadaşlarımızın ikna olması lazım. Örgütle ilgili bilmediğimiz yeni şeyleri söylemesi lazım. Eğer yeni bir şeyler söylemezse bundan yararlanamaz. Bu konuda geçtiğimiz yıl olmuştu. Burak Akın olayında, Burak Akın verdiği bilgilerle o dönemde Düzce'de hala İl Jandarma Komutanı olan şahıs gözaltına alındı. Bunu örnek olarak verebilirim."



"Dosyada ciddi deliller var"



Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'in FETÖ'den yargılandığı davada beraat almasına yönelik Kocaman, "Ekrem Yeter ile ilgili bizim açımızdan o dosya dolu bir dosyaydı. Mahkeme beraat kararı verdi, biz onu istinafa götürdük. Kararın bozulacağını düşünüyorum. Dosyada ciddi deliller var" dedi.



Kocaman, "ByLock'la ilgili 25 bin kişiyle ilgili şunları söyleyebilirim. Milli İstihbarat Teşkilatı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bu listeyi verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, çalıştı, soruşturma bir noktaya geldikten sonra biz illere gönderdik. Önce 125 bin küsürlerde bir rakam gelmişti. Sonra bu 100 binlere indi. Kamuoyunda Mor Beyin olarak bilinen olayla 11 bin 480 kişi de liste dışına çıkarılınca Türkiye geneli 90 bin civarı bir rakam oldu ve biz bunları ilgili başsavcılıklara gönderdik. Bu arada KOM Daire Başkanlığında kurduğumuz bir ekip içeriklere çalışıyor. Bu gizli istihbarat örgütü gibi bir örgüt. Şifre içinde şifre. Gizliliği sağlamak için şeytanın aklına gelmeyecek şeyler kurmuşlar. Bu içerik çalışmaları KOM Daire Başkanlığında devam ederken, buna uzman bir ekibin bakması gerekiyordu. Diyelim iki meslek grubu bir şeyler yazışmış, orada bile bazen şifreli konuşuyorlar. Onu o meslektekiler anlayabiliyor. Diyelim yargı ile ilgili bir konu konuşuluyorsa onu bizim arkadaşlar çözebiliyor. Ama emniyetle ilgili konuyu da emniyetteki arkadaşları çözebiliyor. Bu içerik çalışması sırasında yeni yeni ByLock kullanıcılarına ulaşıldı ama bunun da tam rakamını veremiyoruz. Bu rakam şu an için 25 bin diyemeyiz. Geçen yıl 4 bin kişilik yeni isme ulaşılmıştı. Şimdi biraz daha üzerinde olabilir sayı. Bu sayı Türkiye genelinde tabii" diye konuştu.



FETÖ'den mülakatlarda algoritma oyunu



FETÖ'nün sınavlarda ve mülakatlarda yaptığı usulsüzlüklere ilişkin bilgiler veren Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ender Coşkun, şu ifadeleri kullandı:



"Tüm sınavları inceliyoruz diye bir şey yok. Tamamı incelemek zaten mümkün değil ve biz inceleme birimi değiliz, soruşturma birimiyiz. Ama sınavlarla ilgili bir ihbar olursa, itiraf ortaya çıkarsa soruşturma başlatırız. Bir de ÖSYM kendisi çalışma başlattı ve olağandışılık tespiti yapıyorlar. Tespit ederlerse bize bildiriyorlar, biz de soruşturma açıyoruz. Elimizde devam eden soruşturmalar var. FETÖ, her sınavda farklı algoritmalar kullanmış. Mesela mülakatlarda aday numarası üzerinden tamamen kendi üyelerini seçmişler. Birtakım veriler var. Örnek veriyoruz jandarma alım sınavı var. Orada aday numarası verilmiş. Bu sayı 6 rakamdan oluşuyor. İlk 3 rakamının toplamı 11, 12, 13 yapan herkes çok yüksek puan almış. Bilirkişi raporu aldık. Zannedersem 300 kişi tam puan almış. Bunların aday numaralarının ilk 3 rakamının toplamı 11, 12 ya da 13. Bilirkişi raporuna göre bu ihtimal tavla zarını üst üste attığınız da üst üste 166 kere 6-6 gelmesinden daha zor bir ihtimal. Belli ki algoritma kullanmışlar. Böyle yeni şeyler ortaya çıkıyor."



Cezaevinden çıktıktan hemen sonra karısını öldürmüş



Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gürhan Özok, Deniz Ö.'nün dün Ankara Altındağ'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülmesine ilişkin, "Dursun Ö. ile ilgili olarak zorlama hapsi de verilmiş. 22 Aralık 2019'da cezaevine girmiş, 27 Aralık 2019'da tahliye olmuş. Uzaklaştırma kararı da verilmiş şahısla ilgili" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA