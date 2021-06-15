Ankara Cumhuriyet Başsavcılınca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılınca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, market gibi umuma açık iş yerlerinde...