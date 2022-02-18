Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü iki ayrı soruşturmada, FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı içindeki 99 'mahrem sorumlusu' ile Mülki... - Haberler
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü iki ayrı soruşturmada, FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı içindeki 99 'mahrem sorumlusu' ile Mülki...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü iki ayrı soruşturmada, FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı içindeki 99 'mahrem sorumlusu' ile Mülki...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü iki ayrı soruşturmada, FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı içindeki 99 'mahrem sorumlusu' ile Mülki İdareye sızan mensuplarından sorumlu 15 mahrem sorumlusu olmak üzere toplam 114 şüphelinin Ankara merkezli 45 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü iki ayrı soruşturmada, FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı içindeki 99 'mahrem sorumlusu' ile Mülki İdareye sızan mensuplarından sorumlu 15 mahrem sorumlusu olmak üzere toplam 114 şüphelinin Ankara merkezli 45 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Jandarma, Mahrem, 3. Sayfa, Haberler

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