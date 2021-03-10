Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturmasında ByLock kullanıcısı 15 kişi hakkında gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturmasında ByLock kullanıcısı 15 kişi hakkında gözaltı kararı

10.03.2021 11:17 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:21
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturmasında ByLock kullanıcısı 15 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 15 şüpheliden 12'si yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 15 şüpheliden 12'si yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, örgütün gizli yazışma programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonlarıyla 15 zanlıdan 12'si gözaltına alındı.

Polis, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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