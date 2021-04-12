Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin yürüttüğü soruşturmada Ergun Mengi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk...
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin yürüttüğü soruşturmada Ergun Mengi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin yürüttüğü soruşturmada Ergun Mengi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin yürüttüğü soruşturmada Ergun Mengi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 13 şüphelinin de adli kontrol tedbirleriyle 8. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevkine karar verildi.

Mansur Yavaş, Çin Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adını değiştiriyor
Mansur Yavaş, Çin Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adını değiştiriyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin yürüttüğü soruşturmada Ergun Mengi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 13 şüphelinin de adli kontrol tedbirleriyle 8. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevkine karar verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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