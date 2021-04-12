Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin yürüttüğü soruşturmada Ergun Mengi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin yürüttüğü soruşturmada Ergun Mengi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 13 şüphelinin de adli kontrol tedbirleriyle 8. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevkine karar verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin yürüttüğü soruşturmada Ergun Mengi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 13 şüphelinin de adli kontrol tedbirleriyle 8. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevkine karar verildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı