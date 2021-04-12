'Bildiri' soruşturmasında emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 emekli amiral adliyeye sevk edildi
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'Bildiri' soruşturmasında emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 emekli amiral adliyeye sevk edildi

Anadolu Ajansı / Serdar Açıl - Haberler | Güncel
'Bildiri' soruşturmasında emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 emekli amiral adliyeye sevk edildi

104 emekli amiralin hazırladığı bildiriye ilişkin soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında, emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 emekli amiral adliyeye sevk edildi.

Sabah saatlerinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 104 emekli amiralin hazırladığı bildiriye ilişkin soruşturması kapsamında, ifade için tebligat gönderilen 4 emekli amiralin Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemleri başlamıştı. İfadeleri alınan ve işlemleri tamamlanan 104 emekli amiral adliyeye sevk edildi.

YAŞLARI NEDENİYLE İFADEYE ÇAĞRILDILAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 4 Nisan'da bazı internet siteleri ve sosyal medyada paylaşılan ve "104 amiralden Montrö bildirisi" başlığıyla yayımlanan açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilere yönelik resen soruşturma başlatmıştı. TCK'nın 316/1 maddesinde yer alan 'Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 10 emekli amiral gözaltına alınmış, 4 emekli amiral yaşları nedeniyle ifadeye çağrılmıştı.

Emekli amiraller Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal'ın geçen hafta pazartesi gözaltına alınmıştı.

İFADE VERDİLER

Soruşturma kapsamında, gözaltına alınmaksızın ifade vermeleri için tebligat yapılan 4 emekli amiral de bugün Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'ın emniyette ifade verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl

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