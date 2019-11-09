Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından 'Ekrem Yeter' kararı başvurusu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından 'Ekrem Yeter' kararı başvurusu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinin Ekrem Yeter hakkında başsavcılığın mahkumiyet mütalaasına aykırı olarak verdiği beraat kararının bozulması istemiyle istinafa başvurdu.

09.11.2019 20:45 | Son Güncelleme: 09.11.2019 20:45
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından 'Ekrem Yeter' kararı başvurusu

Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinin Ekrem Yeter hakkında başsavcılığın mahkumiyet mütalaasına aykırı olarak verdiği beraat kararının bozulması istemiyle istinafa başvurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinin Ekrem Yeter hakkında başsavcılığın mahkumiyet mütalaasına aykırı olarak verdiği beraat kararının bozulması istemiyle istinafa başvurdu.

(İHA)

Kaynak: İHA
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