Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında yeni iş bölümü belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında yeni iş bölümü belli oldu

05.01.2021 18:11 | Son Güncelleme: 05.01.2021 18:11
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında yeni iş bölümü belli oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adliyedeki yeni iş bölümü belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adliyedeki yeni iş bölümü belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Ahmet Akça'nın getirilmesinin ardından, bazı başsavcıvekilleri ile savcılar arasında yeni görevlendirmeler yapıldı.

Buna göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'na Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz'ın yanı sıra Mehmet Işık da görevlendirildi.

Başsavcıvekili Üzeyir Karakülah, Memur Suçları Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu oldu.

Başsavcıvekili Durdu Özer, Genel Soruşturma Bürosu ile Aile İçi Şiddet Bürosu'nda görevlendirildi. Başsavcıvekili İlhan Ayaz ise Genel Soruşturma Bürosu'nun yanı sıra Muhabere Bürosu'nun denetiminden sorumlu oldu.

Başsavcıvekili Ekrem Aydıner, Basın Suçları Soruşturma Bürosu ve parlamenterler hakkındaki şikayetler ile ilgili soruşturmaları yürütecek.

Başsavcıvekili Özgür Kamışlık, Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosu ile Avukat ve Noter Suçları İnceleme Bürosunun işlerinden sorumlu olacak.

Başsavcıvekili Alparslan Tufan, Müracaat ve Suçüstü Bürosu'nda görevlendirildi.

Başsavcıvekillerinden Bülent Kayaş, Uzlaşma Bürosu'nda, Başsavcıvekili Ender Coşkun ise Ayrımcılık ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Bürosu'nda görev alacak.

Başsavcıvekili Vural Balcı ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının sorumluluğundaki cezaevlerinden sorumlu başsavcıvekilliği görevini sürdürecek.

Yeni iş bölümünde, başsavcıvekillerinin yanı sıra bazı duruşma ve soruşturma savcılarının görevlerinde de değişikliğe gidildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Donald Trump Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Prens Harry Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Ersun Yanal Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Arda Kardeşler
Tüm Haberler Kız Kaza Elazığ Kasımpaşa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında yeni iş bölümü belli oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 18:14:28. #1.15#
title