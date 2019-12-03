Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı bulunan, 25'i aktif görevdeki 36 Jandarma personelinden 18'i gözaltına alındı.
03.12.2019 10:18 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:18
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı bulunan, 25'i aktif görevdeki 36 Jandarma personelinden 18'i gözaltına alındı.
Kaynak: AA