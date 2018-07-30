Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, eski Gazi Üniversitesi personeli 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları tespit edilen birçoğu önceki KHK'ler ile ihraç edilen Gazi Üniversitesi eski çalışanı 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.