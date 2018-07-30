Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Yürütülen Fetö Soruşturması Kapsamında, Eski Gazi Üniversitesi...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, eski Gazi Üniversitesi personeli 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, eski Gazi Üniversitesi personeli 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları tespit edilen birçoğu önceki KHK'ler ile ihraç edilen Gazi Üniversitesi eski çalışanı 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.