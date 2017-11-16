30 İlde Büyük FETÖ Operasyonu: 108 Eski Polis İçin Gözaltı Kararı

Ankara merkezli 30 ilde, FETÖ soruşturmaları kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda eski emniyet mensubu 60 şüpheli gözaltına alındı.

108 ESKİ POLİS İÇİN GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında emekli ya da meslekten ihraç edilen eski 108 emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA'DAKİŞ OPERASYONLARDA 60'I GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde Ankara merkezli 30 ilde operasyon düzenlendi. Ankara'daki operasyonlarda şüphelilerden 60'ı gözaltına alındı.

ARALARINDA MÜDÜR, AMİR VE BAŞKOMİSER DE VAR

Şüphelilerin arasında eski 1. sınıf emniyet müdürü, emniyet amirleri, başkomiser ve polis memurlarının da bulunduğu öğrenildi. Diğer illerde gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerin tamamlanmasının ardından Ankara'ya gönderilecek.

İSTANBUL MERKEZLİ 7 İLDE DE OPERASYON BAŞLATILDI

Öte yandan İstanbul merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları ve örgüte finansal destek sağladıkları iddia edilen 39 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

39 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı sonrası Bank Asya'da hesap açtırdığı ve bu hesaplara para yatırdığı tespit edilen 39 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

ÖRGÜTE FİNANSAL DESTEK SAĞLIYORLARMIŞ

Operasyon kapsamında, örgüte finansal destek sağladıkları öne sürülen şüphelilerden bazılarının gözaltına alındığı ve adreslerdeki aramaların devam ettiği bildirildi.