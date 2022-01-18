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Son dakika haberleri! Başkentte 9 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberleri! Başkentte 9 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını duyurdu.

Örgüt hiyerarşisi içinde farklı sınıflandırmalarda yer alan şüphelilerden 4'ünün daha önce soruşturma geçirdiği ve firar olduğu belirtildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgüt hiyerarşisi içerisinde ev abiliği, bölge talebe mesulü, büyük bölge imamı, esnaf imamlığı gibi çeşitli konumlarda görev alan, haklarında beyan, SGK kaydı, Bank Asya kaydı şeklinde deliller bulunan ve Bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 9 şüpheli hakkında 18 Ocak 2022 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Ayrıca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan haklarında soruşturma bulunup firari olan 4 şüphelinin yakalanmalarına yönelik de arama kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi. - ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden;

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden;
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Sosyal Güvenlik Kurumu, Cumhuriyet, Bank Asya, Esnaf, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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