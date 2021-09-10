Son dakika haberi... Başkentte terör örgütü MLKP'ye yönelik soruşturmada 23 gözaltı kararı verildi
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Son dakika haberi... Başkentte terör örgütü MLKP'ye yönelik soruşturmada 23 gözaltı kararı verildi

Son dakika haberi... Başkentte terör örgütü MLKP'ye yönelik soruşturmada 23 gözaltı kararı verildi
Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı terör örgütü MLKP mensubu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı terör örgütü MLKP mensubu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, MLKP silahlı terör örgütü mensubu olduklarına dair haklarında deliller bulunan şüphelilerin gözaltına alınması kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinin operasyonunda, gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 17'si yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

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