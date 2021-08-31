Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında; haklarında beyan, Bank Asya kaydı şeklinde deliller bulunan ve bylock yazışma...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında; haklarında beyan, Bank Asya kaydı şeklinde deliller bulunan ve bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 5 sivil şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında; haklarında beyan, Bank Asya kaydı şeklinde deliller bulunan ve bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 5 sivil şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı