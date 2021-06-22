Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında; örgüt hiyerarşisi içerisinde ev abiliği, belletmen, bölge talebe mesulü,...
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında; örgüt hiyerarşisi içerisinde ev abiliği, belletmen, bölge talebe mesulü,...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında; örgüt hiyerarşisi içerisinde ev abiliği, belletmen, bölge talebe mesulü,...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında; örgüt hiyerarşisi içerisinde ev abiliği, belletmen, bölge talebe mesulü, izdivaç mesulü, askeri mahrem yapıda öğretmen gibi çeşitli konumlarda görev alan, haklarında beyan, SGK kaydı, Bank Asya kaydı, kod isim kullanma...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında; örgüt hiyerarşisi içerisinde ev abiliği, belletmen, bölge talebe mesulü, izdivaç mesulü, askeri mahrem yapıda öğretmen gibi çeşitli konumlarda görev alan, haklarında beyan, SGK kaydı, Bank Asya kaydı, kod isim kullanma şeklinde deliller bulunan ve bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 11 (sivil) şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında; örgüt hiyerarşisi içerisinde ev abiliği, belletmen, bölge talebe mesulü,... - Haberler
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