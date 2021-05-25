ByLock kullanıcısı 14 şüpheliye gözaltı kararı çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını duyurdu.

Gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin kod isim kullandığı belirlenirken, örgüt hiyerarşisi içinde büyük bölge talebe mesulü gibi görevler alan şüphelilerin olduğu ifade edildi.

Başsavcılıktan yapılan konuya ilişkin açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında; örgüt hiyerarşisi içerisinde büyük bölge talebe mesulü, bölge talebe mesulü gibi çeşitli konumlarda görev alan, haklarında beyan, SGK kaydı, Bank Asya kaydı, kod isim kullanma şeklinde deliller bulunan ve bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 14 (sivil) şüpheli hakkında 25.05.2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi.

(Engin Yağcı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı