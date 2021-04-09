Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit...
Son Dakika: Montrö bildirisi sonrası gözaltına alınan 10 emekli amiralin gözaltı süresi 4 gün uzatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 53 şüphelinin Ankara merkezli 33 ilde, gözaltına alınmalarına karar verildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı