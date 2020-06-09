Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, Hava Kuvvetleri Komutanlığı...
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, Hava Kuvvetleri Komutanlığı...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, Hava Kuvvetleri Komutanlığı askeri personeline yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında alınan mahrem şahısların etkin pişmanlık ifadeleri, şüpheli beyanları, fotoğraf teşhis işlemleri ve tüm araştırmalar neticesinde...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, Hava Kuvvetleri Komutanlığı...
09.06.2020 09:56 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:00

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, Hava Kuvvetleri Komutanlığı askeri personeline yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında alınan mahrem şahısların etkin pişmanlık ifadeleri, şüpheli beyanları, fotoğraf teşhis işlemleri ve tüm araştırmalar neticesinde FETÖ mensubu olduklarına dair deliller elde edilen 1'i ihraç yarbay, diğeri aktif üsteğmen rütbesinde olmak üzere 2 subay, 13'ü aktif, 8'i ihraç, 9'u emekli olmak üzere 30 astsubay rütbelerindeki toplam 32 şüpheli hakkında Ankara merkezli 14 ilde 09.06.2020 tarihinden geçerli olmak üzere gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 25'i yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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