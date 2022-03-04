Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel kamu yapılanmasına yönelik olarak 10 şüpheli hakkında, gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel kamu yapılanmasına yönelik olarak 10 şüpheli hakkında, gözaltı kararı verildi. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa