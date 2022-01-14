Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, tamamı daha önce kamu görevinden çıkarılmış ve rütbeleri sökülmüş 1. sınıf emniyet müdürü 19 şüphelinin, Ankara...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, tamamı daha önce kamu görevinden çıkarılmış ve rütbeleri sökülmüş 1. sınıf emniyet müdürü 19 şüphelinin, Ankara merkezli 12 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, tamamı daha önce kamu görevinden çıkarılmış ve rütbeleri sökülmüş 1. sınıf emniyet müdürü 19 şüphelinin, Ankara merkezli 12 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi. - ANKARA
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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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