Ankara'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 11'i yakalandı, 3'ü aranıyor
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 11'i yakalandı. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınır ötesinde terörle mücadele kararlılıkla devam ederken, yurt içinde de örgüt üyelerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'ye yönelik soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
11 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 3'Ü ARANIYOR
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde başlatılan operasyonda şüphelilerden 11'i yakalandı. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.