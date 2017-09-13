Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Khk'lar ile Kapatılan Özel Okul ve Dershane Çalışanı 79 Kişi...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Khk'lar ile Kapatılan Özel Okul ve Dershane Çalışanı 79 Kişi...

IHAAW091905-ASA/13-09-2017 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca KHK’lar ile kapatılan özel okul ve dershane çalışanı 79 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Khk'lar ile Kapatılan Özel Okul ve Dershane Çalışanı 79 Kişi...

IHAAW091905-ASA/13-09-2017

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca KHK'lar ile kapatılan özel okul ve dershane çalışanı 79 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 30 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. 13.09.2017 09: 19: 05 TSI
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