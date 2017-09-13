IHAAW091905-ASA/13-09-2017



- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca KHK'lar ile kapatılan özel okul ve dershane çalışanı 79 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 30 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. 13.09.2017 09: 19: 05 TSI

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