Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Khk'lar ile Kapatılan Özel Okul ve Dershane Çalışanı 79 Kişi...
IHAAW091905-ASA/13-09-2017 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca KHK’lar ile kapatılan özel okul ve dershane çalışanı 79 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
13 Eylül 2017 Çarşamba 09:25
IHAAW091905-ASA/13-09-2017
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca KHK'lar ile kapatılan özel okul ve dershane çalışanı 79 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 30 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. 13.09.2017 09: 19: 05 TSI NNNN - ANKARA