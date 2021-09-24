ANKARA (İHA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen emir ve talimatlara istinaden; Silahlı terör örgütünün TSK'yı hedef alarak içersinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde yer aldığı anlaşılan, 51 şüphelinin, Ankara merkezli 19 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. - ANKARA

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