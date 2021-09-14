Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'FETÖ'ye 143 gözaltı kararı - Haberler
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'FETÖ'ye 143 gözaltı kararı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'FETÖ'ye 143 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında toplam 143 şüphelinin, Ankara merkezli 43 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında toplam 143 şüphelinin, Ankara merkezli 43 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında 102'si mahrem imam, 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında 102'si mahrem imam, 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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