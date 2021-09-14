Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'FETÖ'ye 143 gözaltı kararı

CHP'den okullarla ilgili tartışma yaratacak öneri: Kovid-19 aşısı olmayan giremesin

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli iradenin gücü önünde ne vesayetin ne sosyal mühendislik hesaplarının ne terör örgütlerinin ne darbelerin duramayacağı...