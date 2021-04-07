Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 37 eski mülki...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 37 eski mülki idare amiri ile 14 'mahrem imam' toplam 51 şüpheli hakkında Ankara merkezli 22 ilde gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 37 eski mülki idare amiri ile 14 'mahrem imam' toplam 51 şüpheli hakkında Ankara merkezli 22 ilde gözaltı kararı verildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı