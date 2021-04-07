Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 37 eski mülki...
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 37 eski mülki...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 37 eski mülki...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 37 eski mülki idare amiri ile 14 'mahrem imam' toplam 51 şüpheli hakkında Ankara merkezli 22 ilde gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 37 eski mülki idare amiri ile 14 'mahrem imam' toplam 51 şüpheli hakkında Ankara merkezli 22 ilde gözaltı kararı verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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