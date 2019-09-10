Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün sivil yapılanmasına yönelik...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün sivil yapılanmasına yönelik...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock programı kullandığı tespit edilen 46 sivil şahıs hakkında gözaltı kararı verilirken Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 39 zanlı...

10.09.2019 10:39
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün sivil yapılanmasına yönelik...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock programı kullandığı tespit edilen 46 sivil şahıs hakkında gözaltı kararı verilirken Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 39 zanlı gözaltına alındı. Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. - ANKARA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.