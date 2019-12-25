Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TÜBİTAK'taki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TÜBİTAK'taki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5'i aktif görevde 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
25.12.2019 09:54 | Son Güncelleme: 25.12.2019 09:54
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TÜBİTAK'taki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5'i aktif görevde 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak: AA