Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TÜBİTAK'taki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma...
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TÜBİTAK'taki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TÜBİTAK'taki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5'i aktif görevde 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

25.12.2019 09:54 | Son Güncelleme: 25.12.2019 09:54
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TÜBİTAK'taki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma...

Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TÜBİTAK'taki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5'i aktif görevde 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaynak: AA
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