Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında Bylock...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 9'u yakalandı.
17.09.2019 10:00
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 9'u yakalandı.
Kaynak: AA