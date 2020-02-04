Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit...
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen GATA (Sağlık Bilimleri Üniversitesi) personeline yönelik soruşturma kapsamında 32 kişi hakkında Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı verildi.

04.02.2020 10:09 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:14
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit...

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen GATA (Sağlık Bilimleri Üniversitesi) personeline yönelik soruşturma kapsamında 32 kişi hakkında Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 23 şüpheli gözaltına alınırken, gözaltına alma işlemleri sürüyor. - ANKARA

Kaynak: İHA
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