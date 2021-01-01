Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni doğum yapan kişinin gözaltına alınmaya çalışıldığı iddialarını yalanladı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Keçiören'de bir özel hastanede doğum yapan Hacer Yıldırım'ın lohusa halde gözaltına alınmak istendiği iddialarını yalanladı. Açıklamada, "Şüphelinin doğum yaptığı ve bebeğinin kuvözde olması, bu nedenle taburcu edilememesi hususları göz önüne alınarak, taburcu olmasının akabinde yakalama emri gereği SEGBİS aracılığıyla ifadesinin alınacağı bildirilmiştir" denildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesaplarında, yeni doğum yapan bir annenin polis tarafından gözaltına alınmak istendiği şeklindeki paylaşımları üzerine açıklama yaptı. Paylaşımlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan araştırmada; Hacer Yıldırım'ın, iki farklı kullanıcı hesabına bağlı olarak ByLock kullanıcısı olduğunun tespit ediliği belirtilerek, daha önce SGK çalışanıyken ihraç edildiği kaydedildi. Bu gerekçelerle hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma yürütülen Yıldırım'ın, soruşturma kapsamında yakalanamadığından 2019 yılından itibaren Bolu Sulh Ceza Hakimliği'nin yakalama emrine istinaden aranmaya başlandığı, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki özel hastande 1 Ocak 2021 saat 01.30 sıralarında doğum yapması üzerine hakkında yakalama kararı bulunduğunun anlaşıldığı bildirildi.

'PAYLAŞIMLAR DOĞRU DEĞİL'Açıklamada, yakalama kararının Keçiören Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekiplerine bildirilerek durumun Ankara nöbetçi Cumhuriyet savcısına iletildiğine işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nöbetçi Cumhuriyet savcısı tarafından; şüphelinin doğum yaptığı ve bebeğinin kuvözde olması, bu nedenle taburcu edilememesi hususları göz önüne alınarak şüphelinin, taburcu olduğunda gerekli işlemler için Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü aranan şahıslar büro amirliğine teslim edilmesi talimatlarının verildiği, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca irtibata geçildiği ve yakalamalı şüphelinin taburcu olmasının akabinde yakalama emri gereği SEGBİS aracılığıyla ifadesinin alınacağının bildirildiği, dolayısıyla şüpheli Hacer Yıldırım'ın yakalamalı olarak 2019 yılından bugüne kadar aranıyor olmasına rağmen hakkında gözaltı kararı verilmediği, gözaltına alınmadığı, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların doğru olmadığı, anlaşılmıştır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı