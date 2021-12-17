Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün adalet teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik... - Haberler
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün adalet teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün adalet teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün adalet teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında;

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün adalet teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; örgüt mahrem sorumlularıyla operasyonel hat irtibatı olan ve haklarında örgüt üyelik ve iltisaklarını gösteren kodlama, ifade, ankesör/ardışık/ periyodik arama gibi çeşitli deliller elde edilen 30 şüpheli hakkında Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verildi. - ANKARA

PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Orada cinsel ilişki var, gözümle gördüm

PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Orada cinsel ilişki var, gözümle gördüm

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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