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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü kamuoyunda "Amiraller Bildirisi" olarak bilinen soruşturma tamamlanarak,...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü kamuoyunda

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü kamuoyunda "Amiraller Bildirisi" olarak bilinen soruşturma tamamlanarak, hazırlanan iddianame Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

ANKARA (İHA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü kamuoyunda "Amiraller Bildirisi" olarak bilinen soruşturma tamamlanarak, hazırlanan iddianame Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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