Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü kamuoyunda "Amiraller Bildirisi" olarak bilinen soruşturma tamamlanarak,...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü kamuoyunda "Amiraller Bildirisi" olarak bilinen soruşturma tamamlanarak, hazırlanan iddianame Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
ANKARA (İHA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü kamuoyunda "Amiraller Bildirisi" olarak bilinen soruşturma tamamlanarak, hazırlanan iddianame Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. - ANKARA
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