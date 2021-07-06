Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında; Fetö/Pdy silahlı terör örgütü hiyerarşisinde...
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında; Fetö/Pdy silahlı terör örgütü hiyerarşisinde...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında; Fetö/Pdy silahlı terör örgütü hiyerarşisinde...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında; Fetö/Pdy silahlı terör örgütü hiyerarşisinde yargı teşkilatı mahrem imamı olarak görev alan ve operasyonel hat kullandıkları tespit edilen çeşitli meslek gruplarına mensup 66 şüpheli...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında; Fetö/Pdy silahlı terör örgütü hiyerarşisinde yargı teşkilatı mahrem imamı olarak görev alan ve operasyonel hat kullandıkları tespit edilen çeşitli meslek gruplarına mensup 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında; Fetö/Pdy silahlı terör örgütü hiyerarşisinde... - Haberler
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