Son dakika haber | Ankara merkezli 3 ilde 'ByLock' soruşturması: 10 gözaltı kararı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Ankara merkezli 3 ilde 'ByLock' soruşturması: 10 gözaltı kararı

Son dakika haber | Ankara merkezli 3 ilde 'ByLock' soruşturması: 10 gözaltı kararı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre ANKARA merkezli 3 ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, 'ByLock' kullandığı belirlenen, 5'i aktif görevde öğretmen olan 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA merkezli 3 ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, 'ByLock' kullandığı belirlenen, 5'i aktif görevde öğretmen olan 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada, şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları tespit edilen, 5'i aktif görevde öğretmen olmak üzere 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 3 ilde operasyon başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberi! Dink cinayeti davasında firari 12 sanığın mal varlığına 15 gün içinde ülkeye dönmezlerse el konulacak
Son dakika haberi! Dink cinayeti davasında firari 12 sanığın mal varlığına 15 gün içinde ülkeye dönmezlerse el konulacak
KPSS sorularını dağıtan firari FETÖ'cü Ankara'da yakalandı
KPSS sorularını dağıtan firari FETÖ'cü Ankara'da yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Deniz Poyraz Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Şeyma Subaşı Tuğba Coşkun Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Burak Yılmaz Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Ankara merkezli 3 ilde 'ByLock' soruşturması: 10 gözaltı kararı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 10:08:52. #1.14#

title