Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde yer...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde yer alan mahrem imamlarla operasyonel gsm hattı üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde yer alan mahrem imamlarla operasyonel gsm hattı üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı