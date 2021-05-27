Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 3 Nisan'da yazılı ve görsel basında '103 amiralden Montrö bildirisi' başlığı...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 3 Nisan'da yazılı ve görsel basında '103 amiralden Montrö bildirisi' başlığı altında yayınlanan bildiriyi imzalayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti amacıyla başlatılan soruşturmada, bildirinin yayınlandığı...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 3 Nisan'da yazılı ve görsel basında '103 amiralden Montrö bildirisi' başlığı altında yayınlanan bildiriyi imzalayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti amacıyla başlatılan soruşturmada, bildirinin yayınlandığı haliyle altında imzaları olan şüphelilerin "Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan ifadelerinin alınması amacıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne talimat yazıldı. 27.05.2021 tarihinden itibaren şüphelilerin ifadelerinin alınmasına başlandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı