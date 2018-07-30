Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında;Fetö/Pdy terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları tespit edilen bir çoğu daha evvel yayınlanan KHK'ler kapsamında ihraç edilmiş bulunan Gazi üniversitesi eski çalışanı 19 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.Şüpheliler hakkında adli işlemler devam etme. 30.07.2018 07: 32: 18 TSI

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