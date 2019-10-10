Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriye'de bulunan terör unsurlarına yönelik başlatılan "Barış...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriye'de bulunan terör unsurlarına yönelik başlatılan "Barış...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriye'de bulunan terör unsurlarına yönelik başlatılan "Barış Pınarı Harekatı" ile ilgili olarak sosyal medyada yer alan paylaşımları ve bir kısım haber sitelerindeki yayınları yapanlar hakkında terör örgütü propagandası yapma, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini...

10.10.2019 15:06
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriye'de bulunan terör unsurlarına yönelik başlatılan

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriye'de bulunan terör unsurlarına yönelik başlatılan "Barış Pınarı Harekatı" ile ilgili olarak sosyal medyada yer alan paylaşımları ve bir kısım haber sitelerindeki yayınları yapanlar hakkında terör örgütü propagandası yapma, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama, suçu ve suçluyu övme suçlarından resen soruşturma başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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