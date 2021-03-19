Son dakika haberi | Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturmasında 11 gözaltı kararı
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Son dakika haberi | Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturmasında 11 gözaltı kararı

19.03.2021 08:58 | Son Güncelleme: 19.03.2021 09:35
Son dakika haberi | Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturmasında 11 gözaltı kararı

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, örgütün mahrem sorumlularıyla büfe, bakkal, market gibi yerlerdeki sabit hatlar üzerinden iletişim kurduğu tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edildiği ifade edildi.

(Abdullah Sarica/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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