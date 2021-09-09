Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK'nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım'ın tahliyesine itiraz etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK'nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım'ın tahliyesine itiraz etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK'nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım'ın tahliyesine itiraz etti
Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya - Haberler | Güncel

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT'in operasyonuyla Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanarak Türkiye'ye getirilen PKK/KCK'nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım'ın tahliye edilmesine itiraz etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT'in operasyonuyla Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanarak Türkiye'ye getirilen PKK/KCK'nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım'ın tahliye edilmesine itiraz etti.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün hakim karşısına çıkan Parım, Türkiye'ye getirildikten sonra etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için savcılık ve sulh ceza hakimliğinde talepte bulunduğunu hatırlattı. Örgüt yapılanmasına dair bildiklerini anlattığını belirten Parım, tutuksuz yargılanma talebinde bulundu.

Sanık avukatının savunmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Parım'ı adli kontrol şartıyla tahliye etti.

Bu karardan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Parım'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine itiraz etti.

Alınan bilgiye göre, itiraz dilekçesinde, yurt dışında yakalanan Parım'ın kaçma şüphesinin olduğu, bundan dolayı adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle sanığın yeniden tutuklanması talep edildi.

İtirafçı olmak istedi

Irak'ın Suriye sınırında yer alan ve PKK/KCK'nın kontrolündeki Ezidi nüfusun yoğun olduğu Sincar'da sözde lojistik sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen "Laşer" kod adlı Parım, MİT'in operasyonuyla yakalanarak 10 Şubat'ta Türkiye'ye getirilmişti.

Kobani'de yaşanan çatışmaları protesto etmek amacıyla örgüt tarafından Van'da 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen sokak eylemlerinde yer alan Parım, 2015'te PKK'nın kırsal kadrosuna katılmıştı.

Hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından da kaydı bulunan Parım, örgütte yer aldığı dönemdeki faaliyetleri ile bazı PKK mensupları hakkında bilgi vererek itirafçı olmak istemişti.

Parım hakkında "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya

Fırat Kalkanı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haber: MSB: Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Son dakika haber: MSB: Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
PKK'nın sözde 'lojistik sorumlusu' sanığa tahliye
PKK'nın sözde 'lojistik sorumlusu' sanığa tahliye
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı Ferhan Şensoy Serenay Sarıkaya
Spor Umut Meraş Mert Müldür Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK'nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım'ın tahliyesine itiraz etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 11:30:59. #1.15#

title